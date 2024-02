Come aiutare i Neet a rientrare nel mercato del lavoro

Diciamolo.

Quando in un paese, in occasione dell’esecuzione di un festival canoro, quasi tutte le emittenti televisive sospendono i programmi e trasmettono vecchi film, utili soltanto a tenere acceso il televisore su quel canale, si capisce quello che tanti sondaggi non riescono a dire con chiarezza: come e per chi vota la gente, qual è il livello culturale, sociale e politico medio in Italia. Si può addirittura capire quale sarà il suo futuro. Così è.