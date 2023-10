Chi è Claudia Goldin, premio Nobel per l’Economia 2023

Seguendo i media mainstream come i social, sia nazionali sia internazionali, mi sembra di capire che la maggior parte dei commentatori non abbia afferrato una cosa: la situazione sembra più o meno la stessa di un mese fa, ma non è così. Quella che appare da tempo una lenta azione di logoramento sembra proseguire perché il ritmo di avanzata rimane molto basso ma i meccanismi alla base delle dinamiche in atto sul terreno sono cambiati.