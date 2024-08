Come fare i conti giusti sui grandi eventi

Il provvisorio vuoto di potere ai vertici Usa spinge le nazioni in guerra a rivolgersi alla Cina per trovare ascolto, conforto e consulenza. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba è stato in visita in Cina, come pure le due fazioni palestinesi Plo e Hamas, che hanno sottoscritto un documento pacificatorio. Non solo, la Cina, che è uno degli Stati con diritto di veto all'Onu, ha riconosciuto Hamas come entità giuridica, mentre per le potenze occidentali è soltanto un'organizzazione terroristica. Gli israeliani non la prenderanno bene ma per i palestinesi questo è un passo importante.