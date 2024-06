Fascicolo sanitario elettronico: le cose da sapere e il dibattito intorno

«La guerra in Ucraina non riguarda solo l’Ucraina; riguarda l’ordine mondiale globale. Se la Russia non perde completamente e non guadagna nemmeno rispetto allo status quo ante, l’attuale ordine globale guidato dall’Occidente finirà. Pertanto, l’Occidente non può accettare un accordo di pace. Questo è il motivo per cui le élite di Bruxelles e Washington DC sono impegnate a continuare la guerra e a prevenire qualsiasi iniziativa di pace». Non è l'opinione di un uomo di sinistra, di un socialista, di un pacifista, bensì quella di Maximilian Krah, candidato di Afd, Alternative fuer Deutschland, al Parlamento europeo. Laddove il destro francese Jordan Bardella propende per il proseguimento della guerra ma con limiti alle forniture di armi, il tedesco Krah appare ben più deciso nel fermare il conflitto anche perché teme che se a novembre verrà eletto Trump gli Stati Uniti si defileranno dalla guerra. E allora il peso ricadrà soltanto sugli europei.