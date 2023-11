La spesa delle famiglie “mangiata” dall’inflazione

Si arriverà alla guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran, Hezbollah e Hamas dall'altra? Il fatto che aerei americani abbiano bombardato strutture iraniane in Siria non promette alcunchè di buono.

Per l'Ue un eventuale conflitto si tradurrebbe in un grande danno economico perché attraverso gli stretti di Hormuz passa il 20 per cento del traffico mondiale di greggio: la chiusura per eventi bellici provocherebbe forte rialzo dei prezzi del petrolio, inflazione e recessione. Per non parlare di possibili interventi militari.

Sorprende il fatto che nessuno ne parli, non si intervenga con soluzioni, si lasci campo libero alle armi. Mai come di questi tempi idee e diplomazia sarebbero d'aiuto.