Crac Eurovita. Il Re chiamato polizze vita è nudo, ma tutti fischiettano

Considerata situazione attuale e andamento del conflitto finora, le possibilità di durata variano fra la fine dell’estate in caso di completo successo della controffensiva ucraina, fino ad un congelamento lungo una linea di contatto poco più avanzata rispetto a quella attuale in caso di completo fallimento della stessa. Questo in quanto il potenziale militare complessivo dei contendenti è ormai relativamente simile mentre quello offensivo russo è esaurito e quello ucraino è sufficiente per un solo consistente ciclo operativo offensivo; nel caso che la controffensiva non raggiungesse risultati decisivi, ci troveremmo in una condizione in cui i contendenti si trovano in una posizione consolidata senza la capacità di schiodare l’avversario dalla propria. Si tratterebbe della classica situazione in cui un armistizio indefinito o un congelamento delle operazioni diventano l’unica soluzione (provvisoria) possibile.