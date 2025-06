La guerra commerciale: un puzzle irrisolvibile, o quasi

Diciamolo.

Anche se in questo periodo penso soprattutto a me stesso, augurandomi di ritrovare rapidamente serenità e speranza, ogni tanto non posso fare a meno di guardare o leggere quello che dicono i media su quanto sta succedendo nel mondo e sui nuovi protagonisti. E mi piacerebbe sapere (e capire) cosa pensano i giovani.

La mia età mi impone di osservare come valori, pensieri, speranze del passato risultino oggi stracciati e questo mi provoca un grande magone, anche se mi è chiaro che tutto cambia, sempre più velocemente.

Comincio a pensare che non sia il cambiamento a non piacermi, ma il fatto che la proiezione attuale del futuro obbedisca a regole e forze poco cristalline.