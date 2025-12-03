Slovenia, quando la sinistra fa il lavoro sporco della destra

Diciamolo.

C'è un piccolo gruppo di uomini spregiudicati e cinici che sta rendendo dura la vita a tanta gente nel mondo e sta ammazzando tante persone. È durissimo prenderne atto e fa paura capire che non si vede, in questo momento, una via d'uscita.

Come può la civiltà riprendere a camminare?

Come possono tornare a valere valori e umanità?

Come si può riprendere un percorso culturale?