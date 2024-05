Verso le elezioni di giugno: la sfiducia domina lo stato d’animo degli elettori europei

Diciamolo.

Un quarto della popolazione italiana è anziana ed è molto probabile che questa quota, continuando la tendenza, sia destinata a crescere. Forse anche notevolmente. Siamo, dunque, una società vecchia dove nessuno si preoccupa di studiare quali siano le esigenze della vecchiaia. Una società dove i giovani continueranno a essere in minoranza e, prevedibilmente, scarseggerà la forza lavoro. E non è nemmeno il male peggiore: siamo una società dove ricercare e innovare sarà sempre più difficile e, di conseguenza, mancherà terreno fertile per le nuove tecnologie. Il conservatorismo dominerò il pensiero futuro.

Credo che siamo di fronte a un problema non capito a fondo, di fronte a un futuro incerto che ci impedisce non solo di comprendere il cambiamento globale in atto ma, soprattutto, la trasformazione sociale che interesserà tutti i settori, a partire da Sanità, Scuola e Trasporti. Tutto questo mentre è chiara la nostra inefficienza in tema di politiche immigratorie e le carenze del nostro sistema industriale.

Dispiace dirlo ma la situazione è questa: non siamo pronti ad affrontare le sfide che l’economia ci impone.