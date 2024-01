Grande distribuzione, cosa succederà nel 2024?

Nei circoli del partito democratico americano si studia quali potrebbero essere le conseguenze sulla prossima campagna elettorale dell'appoggio, politico e militare, prestato a Israele.

Tutto parte da un recente sondaggio Harvard Caps / Harris secondo il quale alla domanda “Si può giustificare Hamas per aver ucciso civili israeliani il 7 ottobre?” ha risposto affermativamente il 51per cento degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni (percentuale scesa al 48 per cento per le classi di età tra 25 e 34 anni, n.d.r.).

In pratica, l'elettorato giovanile americano che verrà chiamato a votare tra un anno si divide quasi pariteticamente sugli attuali rapporti di forza tra Stati Uniti, Israele e Hamas. E tutto questo è avvenuto prima degli ultimi avvenimenti di Gaza, che hanno reso l'argomento ancor più incandescente.