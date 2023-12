COP28, che fine ha fatto la crisi climatica?

Diciamolo.

Non sono un esperto di economia né un politico, sono un vecchio cittadino che cerca di tenersi aggiornato attraverso giornali, televisione, qualche incontro (soprattutto via zoom) con amici che sanno; cerco di capire, rispetto tutti, non odio nessuno.

Detto questo, devo confessare che ho la sensazione che, in Italia, classe politica e popolo non abbiano la sensazione del disastro in cui si trovano.

Siamo diventati la nazione più disastrata del continente europeo, dietro anche a Spagna, Portogallo e Grecia.

E avverto la preoccupante assenza di consapevolezza di tutto questo: non ci sono decisioni al riguardo, i partiti si combattono lanciandosi accuse come se niente fosse, nessuno ha la coscienza di dichiarare i propri grandi errori.

Siamo in mano a trafficanti e approfittatori che, spesso, lavorano con la connivenza dei politici di turno al potere.