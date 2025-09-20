La legge europea sul Chat Control è a un punto di svolta



A poco a poco, le verità sulle origini del conflitto tra Russia e Ucraina vengono a galla. L’ultimo tassello di questo complicato mosaico l’ha rivelato Marco Rubio, il segretario di Stato americano che in un’intervista ha dichiarato: «Non è stato il presidente Obama ad armare l’Ucraina durante il suo mandato. È stato invece Donald Trump, nel suo primo mandato, a inviare armi e istruttori che hanno rafforzato l’esercito ucraino consentendogli nel febbraio del 2022 di fermare i russi sulla strada di Kiev». Sempre secondo Rubio, il presidente Putin assistendo alla rovinosa ritirata degli Usa da Kabul - avvenuta sotto Joe Biden appena insediato ma comunque decisa sempre da Donald Trump - avrebbe pensato di trovarsi di fronte a un avversario indebolito, optando quindi per la guerra.

Che dura ormai da tre anni.