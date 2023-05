Una Repubblica fondata su balneari e ambulanti

Le Monde riporta la notizia di Ursula von der Leyen intenzionata a presentarsi per un altro mandato alla presidenza della Commissione europea.

È bene ricordare che, il 13 aprile scorso, il settimanale belga Le Vif ha svelato come contro la stessa von der Leyen sia stata depositata una denuncia penale in merito alla vicenda del contratto, secretato, da 35 miliardi di euro stipulato con Pfizer per l'acquisto di vaccini anti-Covid destinati all'Europa (1,8 miliardi di dosi in aggiunta ai 600 milioni già acquistati, sempre da Pfizer, in precedenza). Stando a quanto afferma il settimanale belga, si tratterebbe di una denuncia "non di poco conto”, in quanto riferita ai reati di "usurpazione di funzioni e titoli", "distruzione di documenti pubblici” e "appropriazione illecita di interessi e corruzione”.

Giusto perché si sappia da chi siamo guidati.