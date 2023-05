Non è vero che ci sono sempre più pensionati e meno lavoratori

Va bene, mi arrendo. Avevo deciso di ignorare la cosa per la sua scarsa rilevanza militare ma il rumore mediatico ormai è tale da avergliene conferito uno...

I “leaks” informativi dagli Usa: continuo a ricevere domande in merito e richieste di affrontare l’argomento anche se avrei veramente preferito evitare, e vi spiego il perché.

Non curo questa bacheca per guadagnarci qualcosa e nemmeno per gusto di visibilità: lo faccio per offrire un contributo alla comprensione di un evento storico che considero essere trattato maldestramente dai media italiani.