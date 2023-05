Elezioni in Turchia: chiunque vinca farà i conti con un’economia disastrata

Diciamolo.

C’è molta gente che parla a vanvera di lavoro, di tecnologia, di economia. Gente che parla senza aver capito come sarà il futuro del lavoro, che ignora il pensiero dei giovani, il ruolo della conoscenza e della tecnologia, soprattutto alla luce degli scenari legati allo sviluppo del'intelligenza artificiale. Mi assale una grande tristezza se penso che il nostro futuro è nelle mani di chi non solo non ha capito fin qui ma soprattutto non è in condizioni di capire. Oppure, peggio, non vuole capire.