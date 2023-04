Perchè l'appiattimento della Germania sulle posizioni atlantiste è un problema per i francesi

Diciamolo.

Io sono per la sinistra, nella misura in cui la sinistra rappresenti il progresso, lo sviluppo, l'innovazione, la difesa dei diritti sociali e la lotta per attenuare nei limiti del possibile le diseguaglianze sociali. La destra liberale, conservatrice è una cosa seria, rappresenta ovunque tanti pensieri.

La democrazia è fatta da pensieri e identità diverse, visioni umane e civili alternative: maggiori sono queste diversità, più è viva la democrazia, a beneficio di tutti.

Però non riconosco la destra che governa l’Italia in questo momento: non ha cultura, ha nostalgie e visioni politiche condannate dalla storia, non è liberale, è sovranista e autocratica come tendenza, quando il mondo cerca di camminare in direzione opposta, non ha una classe dirigente capace di gestire le complicazioni della modernità, trascura i diritti personali. È una destra che non è riuscita a camminare nella storia, rimasta a valori non sempre conciliabili con quelli della libertà e della cultura.