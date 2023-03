Invisibili e poco stimati, ecco perché i partiti hanno perso gli elettori

Diciamocelo.

Continuano gli sbarchi, aumentano i morti.

Si fanno decreti, si aumentano le pene agli scafisti, si bloccano le Ong, si complicano le procedure di intervento in mare, si fa più profonda la differenza tra intervento di polizia e intervento di salvataggio, si moltiplicano gli appelli all'Europa per prendere parte di quelli che arrivano, si dice che si possono accogliere più regolari ma non si specificano i flussi per ricevere quelli che vogliono arrivare, non si fa nulla per stabilire l'accoglienza, per creare strutture adeguate, stabilire programmi di formazione e d’inserimento adeguati, non si cambia la legge Bossi Fini. Si dice che si vogliono catturare tutti gli scafisti esistenti al mondo ma non si dice come, si fanno accordi con paesi che non esistono nella realtà, si buttano via soldi per pagare altri, si regalano navi: si fa finta di risolvere, insomma.