Una moneta unica per il Sud America? Il renminbi

Diciamocelo.

Parlare di Mafia è diventato di moda perché nei giorni scorsi c'è stato un arresto importante; chiacchiericci, ipotesi, discussioni, politica e media si stanno scatenando poi, passata la buriana, tutta la vicenda sarà messa nella scatola dei ricordi e si tornerà a parlare d’altro.

È la dinamica della vita, la cultura del nostro paese: nessuno che si chieda quanti personaggi legati alla politica siano vicino alla Mafia, si siano resi disponibili per ambizione, per professione, per vedere aumentato il proprio potere. Anche se si trattasse soltanto di un episodio, anche se appartenesse al passato: chissà quante persone - oggi come in passato - sono entrate in politica grazie alla spinta ottenuta da situazioni strane, opportunità che magari apparivano casuali e invece non lo sono state.

Persone autorevoli hanno detto che senza rapporti con la politica, senza collusioni con organi dello Stato, la Mafia non esisterebbe: per affrontare il fenomeno delle mafie in Italia bisognerà attendere il giorno in cui il potere sarà in mano a chi non guarda soltanto al consenso o ai sondaggi. Forse.