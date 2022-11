Alexander Bikbov: quella di Putin è una guerra neomercantilista

Diciamocelo.

Il pandemonio con la Francia lo ha provocato Matteo Salvini con le dichiarazioni che hanno fatto seguito a quelle dei transalpini disposti a ricevere la nave con relativi emigranti.

Insensibile al ruolo che ricopre e alla diplomazia che questo richiede, si è curato soltanto di informare il suo elettorato che il risultato ottenuto era una sua vittoria, che aveva avuto ragione.

Osservando i fatti, siamo di fronte a un pericolo pubblico, un pericolo per la democrazia, un pericolo per il futuro dell'Italia che Giorgia Meloni non riesce a contenere. La situazione non potrà andare avanti per tutta la legislatura, se così fosse saremmo ridotti male. Molto male.