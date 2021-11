L'ennesimo bla bla bla

La politica e i media - che in fondo sono un appendice della politica - adesso hanno paura della bravura di Mario Draghi. Il pensiero corrente vuole che non esista nessuno in grado di fare il Presidente del Consiglio come lo fa lui, che sia l'unica maniera di aiutare il paese e che sarà un problema, forse addirittura un disastro, sostituirlo. Proprio per questo stanno pensando di eliminarlo: prima lo faranno meglio si sentiranno. Perché altrimenti il pericolo che avvertono rischia di diventare troppo per loro. Ogni commento è superfluo.