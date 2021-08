L’Italia stravolge la Direttiva Copyright

Quanto successo alla Regione Lazio e forse (un forse che si potrebbe togliere) anche in altre piccole e medie aziende che non parlano per paura - in attesa della estensione del fenomeno in termini orizzontali e verticali purtroppo come è facile prevedere - è la dimostrazione di come politica e istituzioni non si occupino del futuro, non abbiano visione di dove stiamo andando, piaccia o non piaccia. È la dimostrazione dell'impreparazione professionale e culturale dei nostri manager e che aleggia nei principali responsabili dei centri di elaborazione. È anche la dimostrazione di come sono organizzati male i processi di acquisizione dei prodotti e dei servizi in nome del costo più basso, l'evidenza di come si sia capito poco dell'informatica (e delle telecomunicazioni, bisogna aggiungere), di come ha cambiato il mondo. Quanto ai partiti è meglio tacere: hanno ormai un tale livello di inutilità che è meglio non chiedere loro alcuna cosa, non contare insomma sulla loro azione. I fatti della Regione Lazio dimostrano, purtroppo, che si vanno sommando i sintomi che dimostrano il fallimento della politica.