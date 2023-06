Btp Valore: arriva il nuovo titolo del Tesoro. Solo che non è nuovo (e nemmeno patriottico)

Negli Stati Uniti, alcun reti televisive sostengono che la società ucraina Burisma (settore energia, n.d.r.) avrebbe versato in passato una tangente di dieci milioni di dollari alla famiglia Biden: cinque a Joe, all'epoca vice presidente Usa, e cinque milioni al figlio, Hunter. Motivo: la ricerca di protezione per sviluppare nuovi affari.

Le informazioni sarebbero contenute in un rapporto Fbi che ha indagato sul caso; saremmo di fronte alla risposta dei repubblicani all'iniziativa giudiziaria che vede coinvolto Donald Trump per i documenti riservati in suo possesso.

Da qualsiasi parte la si prenda, la classe politica americana non esce bene dallo scontro in atto.