C’è un problema a sinistra: il caso Panzeri figlio dell’affarismo rosso

Oggi gli Stati Uniti annunceranno che, per la prima volta, un reattore nucleare a fusione ha prodotto più energia di quanta ne sia servita per attivarlo.

Tra qualche anno, dunque, avremo energia pulita, senza emissione di CO₂ in quantitativi illimitati.

Chiaramente a condizione che la lobby dell'energia fossile (petrolio, gas e carbone) non decida il contrario.