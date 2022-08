Salvador, calciare più in là default e bitcoin

Se si osserva con attenzione e in modo neutrale quel che stanno facendo i partiti e questa classe politica - che trattano gli elettori come dei cretini, persone con deficit intellettuali e culturali notevoli - vien da pensare che abbiano ragione loro, basta ricordare, ad esempio, come votino gli italiani ormai da diversi decenni. La democrazia è questa. Siamo tutti uguali, ma se l'Italia è nelle condizioni in cui si trova la responsabilità è anche di questa superficialità, della stupidità dei cittadini. I politici non li porta Babbo Natale.