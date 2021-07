Cashback sospeso: la festicciola è finita

Sentenza Ilva, Benetton fuori da Autostrade, Stellantis: ecco il fallimento della nostra classe imprenditoriale. I Condottieri degli anni Ottanta sono spariti dalla scena o sono caduti per smania di profitto: il sistema Italia non riesce più a produrre imprenditori di rango. In giro si vedono solo mezze calzette capaci di sbraitare e pretendere, ma irrimediabilmente fragili di fronte ai reali problemi del Paese.