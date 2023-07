Intelligenza artificiale: implicazioni etiche e politiche

Come mai un governo sovranista come (in teoria) il nostro parla di Mes, che è quanto di più letale esista per gli interessi nazionali?

Lo sanno come andrà a finire: d'accordo con le agenzie di rating, al primi dato negativo la speculazione porterà lo spread a quota mille.

Ricorriamo al Mes e tempo sei mesi arriva la Troika: via Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri, via Autostrade e Ferrovie, tagli feroci al Welfare, disoccupazione, austerità, miseria.

I sovranisti accetteranno davvero tutto questo pur di restare in sella? Che squallore.