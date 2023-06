Come riconoscere le immagini create con l’intelligenza artificiale?

Diciamolo.

Siamo arrivati a un punto difficile della storia del nostro paese.

Penso che la Costituzione e le istituzioni abbiano bisogno di modifiche e spero che la Sinistra non si limiti a fare solo opposizione ma collabori attivamente per favorire e influenzare le soluzioni nell'interesse di tutti.

Penso sia necessario avviare un grande piano per la cultura, la conoscenza: è la via maestra per rifare il paese partendo dai cittadini. È anche la maniera per risolvere il problema del lavoro, perché la società del futuro è conoscenza: il lavoro senza conoscenza non esisterà.

Credo che queste dovrebbero essere le battaglie della sinistra. È l'unico modo per avere un futuro, stare con tutti, avere lavoro, essere una nazione al passo con i tempi.