Non sappiamo cosa fare con i centri commerciali abbandonati

Diciamocelo.

L’Italia ha lottato per diventare unita.

Il nostro Risorgimento è una delle pagine belle della storia eppure oggi sembra sia dimenticato, c’è una incomprensibile volontà di allontanare le regioni.

In passato abbiamo assistito al fenomeno dell’emigrazione verso l’America, l’Australia o paesi a noi più vicini, Belgio, Francia, Germania e Svizzera: serviva per sopravvivere, per restare vivi. Con numeri meno importanti, ancora oggi andiamo all’estero ma non sempre per mere ragioni di sopravvivenza.

La nostra storia ha conosciuto la dittatura, la perdita della libertà, la meschinità di una società mediocre e violenta, appare quindi poco comprensibile la ragione per cui giustifichiamo, magari ci alleiamo, con coloro che sono come noi siamo stati.

Dai Borboni in poi, la classe politica del Sud si è distinta per incapacità e corruzione e l’unità nazionale per molti è stata l’occasione per provare a correggere questo malcostume. Tutto ciò non è avvenuto, anzi incapacità e corruzione si sono allargate alle regioni del Nord.

Dimentichiamo. Troppo in fretta.