Tutti ci perdono, ma non tutto è ancora perduto

Un anno di guerra.

Un anno di guerra convenzionale, simmetrica, ad alta intensità e per di più in Europa, che coinvolge una Potenza nucleare di primissimo piano.

Non è una situazione normale e non può essere equiparata ai conflitti della Guerra Fredda proprio in quanto quelle erano tutte per loro natura guerre limitate: limitate per il fatto di essere controllati dall’esterno dalle superpotenze, a loro volta decise a circoscrivere i conflitti per evitare rischi di escalation.

Per questo, porsi rispetto alla guerra in Ucraina allo stesso modo in cui ci si poneva riguardo alle guerre in Medio Oriente o in Africa è sbagliato.