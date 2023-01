Quanto costa la corruzione

«Ich kann keine Befriedigung bekommen, I can get no satisfaction». Quando in piena guerra fredda e il Muro ancora fresco di calce, sentii a Berlino i Rolling Stones cantare in tedesco il loro successo ormai mondiale pensai: al loro confronto Leopardi con il suo pessimismo cosmico era un inguaribile ottimista.

Tanti anni dopo, con il ritorno della guerra e i suoi orrori in Europa (nel mondo non si è mai fermata), con l'egoismo, la violenza e l'insensatezza trionfanti, penso ancora che la pace potrà prevalere. Spero nella buona volontà del genere umano. E spero di non essere il solo a pensarla in questo modo.

Ich kann Befriedigung bekommen, I can get satisfaction. Auguri a tutti.