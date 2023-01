Cosa c’è di ridicolo nell’indignazione contro l’edilizia verde europea

Diciamocelo.

L’idea della Lega di Salvini e di Calderoli in merito alle autonomie regionali è un progetto che tende a dividere il paese, cancellare il Risorgimento, spaccare socialmente ed economicamente gli italiani.

Abbiamo già avuto l’esperienza del famoso Titolo Quinto, una riforma fatta brutalmente e cinicamente da Massimo D'Alema per motivi politici e che ha fatto - e continua a fare - male al paese e a tanta gente; spero, vivamente, che Giorgia Meloni riesca a bloccare questo progetto spregiudicato.

Spero altrettanto che Sergio Mattarella faccia sentire la sua voce e che la Corte Costituzionale si dimostri ferma nella difesa del paese così come è e come è stato costruito.

Spero, inoltre, che i media si facciano carico di osteggiare il progetto e che la gente trovi le giuste motivazioni per scendere in piazza in difesa del paese. Questo paese, non quello che vorrebbero Salvini e Calderoli.

È incredibile come si faccia leva sull'egoismo della gente per bassi motivi di potere dimenticando che certe operazioni contribuiscono a distruggere l’identità di una nazione, la sua cultura, la speranza.

Brutta storia.