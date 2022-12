Brasile, chi c’è dietro l’intelligence parallela di Bolsonaro

Ian Bremmer, il politologo americano fondatore di Eurasia, consulente di importanti multinazionali, ritiene che finora gli Stati europei sono rimasti uniti oltre ogni previsione nel sostenere l'Ucraina politicamente e militarmente (appoggiando per ben sette volte sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia) ma che questo sostegno andrà scemando nei prossimi mesi e non consentirà a Kiev di reggere il confronto militare con Mosca.

I russi lo sanno e, sempre secondo Bremmer, cercheranno di anticipare i tentativi di diversificazione energetica dell'Ue tagliando l'invio di gas all'occidente con la speranza di far sollevare le opinioni pubbliche europee contro la politica di muro contro muro di governi Ue/Russia.

L'Ue, di fronte a questa prospettiva, potrebbe subire infatti un crollo economico del 2-3 per cento, che gli europei hanno messo in conto. Come hanno messo in conto che lasciare l'Europa senza gas russo oggi significa rompere i legami con la Russia in modo definitivo.

Insomma, nella visione del politologo americano l'Europa deve restare unita per lo meno fino a primavera per resistere al ricatto del gas russo: i prossimi tre mesi e il generale inverno saranno le chiavi del nostro futuro. A questo punto, lascia intendere Bremmer, la guerra diventa un elemento meno impegnativo.