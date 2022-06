Il Caregiver e la vergogna degli altri

Una notizia di Agi - Agenzia Stampa Italiana - vuole il figlio del presidente americano, Hunter Biden, accusato dai russi di avere avuto un ruolo nel finanziamento di laboratori di armi batteriologiche in Ucraina.

Secondo Mosca, Biden jr avrebbe finanziato laboratori segreti attraverso il suo fondo d'investimento, Rosemont Seneca: dal suo laptop sarebbero spuntate le email che documentano il suo impegno per garantire i finanziamenti necessari a Metabiota, un'azienda californiana contractor del Pentagono specializzata nella ricerca su malattie che causano pandemie da utilizzare come armi. Sembrerebbe che Biden jr abbia presentato Metabiota a una società di gas ucraina, Burisma, per un "progetto scientifico" relativo a laboratori di biosicurezza in Ucraina. Se così fosse, è arrivato il momento in cui si spalancano gli armadi.

A quando i dati sul business del gas in Italia?