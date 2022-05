Tra pandemia e guerre, ecco le paure (fondate e non) più diffuse tra i risparmiatori

Sul Corriere della Sera è stata pubblicata un’intervista all'economista Jeffrey Sachs che - pur avendo lavorato per la Russia - non credo possa venir definito putiniano.

Al di là delle affermazioni di Sachs, quel che mi ha colpito è stato il fatto che il Corriere abbia dato spazio a una voce autorevole che va contro il mainstream politico-militare occidentale del momento. Mi domando se siamo di fronte ad un cambio di rotta nelle alte sfere o a un incidente di percorso. Oppure alla crescente consapevolezza che la politica del muro contro muro non paga.