Elezioni fra Reno e Ruhr: un prisma per la politica tedesca

Bisogna fare qualcosa.

Non è più possibile mandare in Parlamento dei quaquaraqua, come avrebbe detto Sciascia. Non è più possibile affidare a costoro la funzione legislativa e di direzione dell'Italia né pensare di consegnare il nostro futuro a parlamentari e capi partito stupidi, incapaci di fare politica, disinteressati ai problemi della nazione.

Questa non è più democrazia, è bruttocrazia.