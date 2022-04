L'Università italiana va in guerra

Penso che le destre e i populismi siano in avanzamento dovunque e avanzino anche quando non vincono, perché comunque condizionano.

Assistiamo all'attenuazione dei valori di fraternità, eguaglianza, libertà che si sono affermati con la rivoluzione francese e hanno dato origine all'epoca moderna. C'è un ritorno al passato, quando il potere apparteneva a pochi, come pochi sono oggi quelli che stanno concentrando denaro, cioè potere.

E forse anche la tecnologia sta favorendo questo fenomeno, perché è in mano a pochi nuovi oligarchi al servizio del potere.