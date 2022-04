La riforma del catasto porterà a un aumento delle tasse?

Per la mia generazione, cresciuta con la guerra fredda, dopo quanto visto in Germania Est, Ungheria e Cecoslovacchia l'invasione dell'Ucraina appare, purtroppo, in linea con politica di potenza perseguita dai due blocchi sino al 1990: nel dopoguerra Usa e Urss avevano tirato nelle proprie zone d'influenza linee rosse da non oltrepassare, pena il conflitto atomico. Gli eventi di Cuba, quelli dell'Europa Orientale, i golpe in America Latina rientravano, a mio giudizio, in questa logica perversa. Restavano gli scontri nelle zone "terze" - Africa, Medio Oriente, Asia sud orientale - dove le due potenze si sfidavano quasi sempre per interposta persona, arabi e israeliani, vietnamiti del nord o del sud, guerre etniche o presunte tali in Africa. Poi è crollata l'Urss e questa logica sembrava finita, almeno da parte russa. Ecco perché il caso Ucraina costituisce un ritorno al passato, perpetrato ma anche accettato da chi ragiona ancora con i metodi da guerra fredda e con ideologie imperialistiche da diciannovesimo secolo.

E questo, al di là di ogni strumentalizzazione politica, alle nuove generazioni riesce incomprensibile e ingiustificabile.