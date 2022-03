Torna l’inflazione degli anni Settanta? Qualche soluzione c’è

Molte persone pensano che non bisogna mandare le armi all'Ucraina; per loro, il Paese invaso dovrebbe arrendersi e rinunciare alla propria libertà. Sono persone che ragionano con pregiudizio, per le quali valori come dignità e democrazia sono solo parole, di cui è possibile fare a meno. Si trovano ovunque: in televisione, sui giornali, anche tra i miei amici, gente che stimo, che considero intelligente. Mario Draghi, che sostiene l'aiuto alla Ucraina, è sotto attacco anche per questo. Poi ci sono i partiti e le lobbies che si oppongono a tutto: alle spese militari (soprattutto i 5Stelle e la Lega), alla riforma del catasto (Lega e Forza Italia) o della Giustizia (il Csm e i 5Stelle). Naturalmente sono gli stessi partiti che si oppongono agli investimenti per la produzione dell'energia, per l'eventuale rigassificazione, per lo smaltimento dei rifiuti. Non si capisce come questa gente voglia risolvere i problemi: sollevando Draghi? C’è ancora qualcuno che crede che siamo sulla buona strada?