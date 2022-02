Draghi non cammina sulle acque

Cosa vuol dire missili a medio raggio alla frontiera, un evento possibile se l'Ucraina entrerà nella Nato? La chiave della crisi è tutta qui.

Finora l'equilibrio del terrore della Mad (Mutual assured distruction) in caso di conflitto tra superpotenze nucleari ha evitato lo scontro diretto mentre oggi, con i missili a medio raggio e nuovi strumenti cognitivi (satelliti), si dà la speranza, o l'illusione, all'aggressore di poter evitare la Mad grazie alla distruzione in fase di lancio dei missili balistici intercontinentali del nemico. Più vicini sono alle basi di lancio dell'avversario i miei missili a medio raggio, più speranze ho di evitare il peggio: lo dicono i documenti dello Stato maggiore Usa, lo dice lo stesso Putin quando annuncia di aver messo a punto missili ipersonici in grado di evitare l'intercettazione al decollo.

Rischio calcolato o avventurismo senza limiti? Il gioco sta tutto qui, purtroppo.